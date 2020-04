Alessandro Egger, il bimbo della Kinder diventa una drag e balla Gaga e Madonna: “Ecco Alexandra”

Alessandro Egger è stato un dei famosi ‘bimbi della Kinder’, il modello prima di partecipare a Pechino Express e recitare nella serie The Band, ha prestato il suo volto al noto marchio che produce barrette di cioccolato. Nei giorni scorsi Tommaso Zorzi ha condiviso dei video in cui Alessandro in versione drag queen balla i brani più famosi di Madonna, Lady Gaga, Britney Spears e Rihanna e i filmati hanno fatto il giro dei social.

L’influencer in un’intervista rilasciata a Giulio Pasqui per Il Fatto Quotidiano ha spiegato che ‘Alexandra’ potrebbe sbarcare in tv come personaggio televisivo e che i suoi video sono uno schiaffo all’ignoranza.

“Per conoscere bene una donna bisogna immedesimarsi nel personaggio. Devo dire che è fantastico poter esplorare nuove cose. Tutto è nato senza programmarlo, ma mi sono subito ben allineato con questo personaggio. – ha dichiarato Alessandro Egger – Questo è un modo per esprimere un’altra parte di me. Ora mi scrivono le compagne e le mogli di uomini che si vestono da donna. I miei video hanno scaturito una riflessione: sono uno schiaffo all’ignoranza e alla superficialità. Se proporrò Alexandra anche nelle discoteche? Non credo, ma non escludo di proporlo come personaggio web o televisivo”.

Diciamo che ha ancora molta strada da fare prima di ambire a RuPaul’s Drag Race, ma da qualche parte bisogna pur iniziare…

Alessandro Egger (Alexandra) balla sulle note di Rihanna.

