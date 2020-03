Alessandro Graziani (che ha mandato in crisi Pago e Serena) trovato positivo al test antidoping, lui conferma: “Ho commesso un errore”

Alessandro Graziani, il bel tentatore che ha mandato in crisi il rapporto d’amore fra Pago e Serena Enardu, è stato trovato positivo al test antidoping e per questo motivo la sua attività sportiva da pallavolista è stata momentaneamente sospesa.

La decisione, come riportato da GossipeTv, è stata presa dal Tribunale Nazionale Antidoping che in un comunicato ha fatto sapere: “La prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, su richiesta della PNA, ha provveduto alla sospensione in via cautelare dello schiacciatore del Sabaudia Alessandro Graziani. Rilevato che l’atleta in questione è risultato positivo al controllo disposto dal Ministero della Salute al termine della gara Fipav Campionato serie A3 ‘Menghi Shoes Macerata – Gestioni e Soluzioni Sabaudia’ dello scorso 9 febbraio”.

Alessandro Graziani, su Instagram, non ha smentito assumendosene la responsabilità.