Alessandro e Simone: ecco chi sono i gemelli della scuderia di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi ha due gemelli nella propria scuderia e sono davvero molto – ma molto! – talentuosi (…e chi bazzica BitchyX.it sa di cosa parlo).

I loro nomi sono Alessandro e Simone, sono di Avezzano (in provincia de L’Aquila), hanno 29 anni ed hanno partecipato alla Rocco Siffredi Academy nel 2016, quando Mediaset decise di realizzare un reality sull’accademia e di mandarlo in onda su La5 con il titolo di Casa Siffredi – Late Night (al momento disponibile nel portale Netflix).

Durante il provino davanti a Rocco Siffredi i gemelli Alessandro e Simone hanno dichiarato:

“Qualche donna ce la scambiamo e qualche donna l’abbiamo accontentata anche in due perché la coppia non si scoppia”.

E successivamente, per cercare di conquistare Rocco anche con la simpatia, hanno intonato Quant’è bello lu primm’ammore.

Come già sappiamo il provino ad Alessandro e Simone è andato molto bene ed i due sono successivamente volati in Ungheria con Rocco Siffredi dove hanno avuto l’opportunità di girare diverse scene, una anche con Malena.

Ad oggi però sembrerebbero aver accantonato – almeno momentaneamente – questa carriera. Nel dubbio questa sera saranno ospiti a Live Non è la d’Urso insieme proprio al loro mentore che si presenterà con il figlio maggiore Lorenzo Tano.