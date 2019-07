Temptation Island, il tentatore Alessandro Zarino ha lasciato Jessica Battistello per una donna famosa? Ecco chi

A Temptation Island la fidanzata Jessica Battistello ha lasciato la trasmissione a braccetto del tentatore Alessandro Zarino, ma stando a quanto notato da alcuni miei lettori le attenzioni di Alessandro ora sarebbero rivolte ad un’altra donna famosa: la velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta.

Alessandro Zarino e Shaila Gatta (che in passato è stata anche una ballerina della scuola di Amici di Maria De Filippi) si sarebbero seguiti a vicenda su Instagram nelle ultime ore e sapete meglio di me che un follow (come un unfollow) fra vip significa molto.

Al momento Alessandro Zarino – essendo sotto contratto con Temptation Island – non può far trapelare niente della sua vita privata sui social, quindi fino a martedì (quando è prevista la puntata speciale del programma, con lo spin off sulle coppie a distanza di un mese dalle registrazioni), non possiamo sapere se la sua storia con Jessica Battistello è effettivamente durata quanto un gatto in tangenziale oppure persiste tutt’ora.