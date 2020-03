Alessia Macari attacca Valeria Marini e ci va giù pesante

Alessia Macari e Valeria Marini non sono mai state grandi amiche ed ora – a distanza di quattro anni – la rivalità sembrerebbe essere riemersa.

Qualche giorno fa, infatti, Queen Valery ha parlato ai concorrenti del Grande Fratello Vip della sua prima esperienza nel reality, quando si è classificata terza dietro Gabriele Rossi e la vincitrice Alessia Macari.

“Ha vinto Alessia ma è come se avessi vinto io, ero la più famosa, tutti me l’hanno detto che ero la vincitrice annunciata. Sono felice che abbia vinto la ragazza, come si chiamava.. Alessia Macari, perché è giovane ed aveva bisogno di farsi conoscere, io ho sempre lavorato tantissimo non mi serviva la vittoria del Grande Fratello Vip”.