Danno della ‘drogata’ ad Alessia Marcuzzi perché fan di Achille Lauro, lei risponde

Alessia Marcuzzi ieri sera ha guardato il Festival di Sanremo commentandolo in diretta su Twitter.

Fra un commento e l’altro (ed una polemica con Selvaggia Lucarelli), la Pinella ha confessato di essere una fan di Achille Lauro definendolo moderno, sexy ed avanti anni luce.

Il tweet immediatamente ha attirato molteplici polemiche che la Marcuzzi ha cercato di placare specificando che di vedere Achille Lauro “un personaggio di grande impatto” ed anche “moderno ed accattivante”. Quando però un utente le ha chiesto “Ma ti sei bevuta il cervello o ti fornisci dal suo stesso spacciatore?”, la conduttrice ha risposto piccata:

“Il numero uno!!! Moderno, sexy, avanti anni luce”

“Vabbeh allora se dobbiamo trovare paragoni, possiamo metterci anche David Bowie o Renato Zero da noi in Italia…. intendevo dire che lo vedo sul palco e mi incuriosisce piu’ di tutti…e’ uno sbaaam. Un personaggio di grande impatto.”

“Scusate ma non ci siamo capiti… chi e’ che vuole paragonarlo a David Bowie, Freddy Mercury… o Renato Zero?

E’ ovvio che nessuno mette in discussione questo🤦‍♀️

Ho detto solo che mi piace, che lo trovo moderno e accattivante.

Non fate i pesantoni”

“Vado a nanna.

Pero’ quanto mi diverto a twittare!

Mi sembra di avere un divanone kilometrico, con tutti voi seduti vicino a me, a magna’ popcorn e a commentare tutto! Anche i pesantoni di stasera li voglio “vicini vicini”! “