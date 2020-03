Alessia Marcuzzi ospite ad Amici esce dalla quarantena e spiega come ha fatto

In quarantena forzata dopo il caso di contagio da CoronaVirus nella redazione de Le Iene, Alessia Marcuzzi ieri sera ha potuto finalmente lasciare la sua abitazione per raggiungere gli studi Elios di Roma per la puntata serale di Amici di Maria De Filippi.

Quella di Alessia Marcuzzi è stata un’uscita lavorativa (all’interno del proprio comune di residenza) fatta con l’autocertificazione proprio come tutti i lavoratori rimasti in attività in questo periodo di ‘zona protetta’.

La Marcuzzi, infatti, come dichiarato durante la diretta televisiva non ha potuto avere contatti con nessuno ed ha raggiunto gli studi in autonomia con trucco e parrucco home made.

“Mi fa strano essere qui, è il primo giorno che esco di casa dopo 18 giorni. Ero chiusa in casa perché c’è stato un caso alle Iene ed io ero in una sorta di quarantena e voi siete le prime persone che vedo, è molto strano ma sono molo felice di essere qui. Sono arrivata da sola con la mia macchina, mi sono truccata da sola..”

Ad avvalorare la tesi della Marcuzzi sono le sue storie su Instagram, dove si vede a casa sua truccarsi da sola in previsione della diretta.