Alessia Marcuzzi commenta il GF Vip e svela il suo concorrente preferito

Ieri sera tra i 60.000 tweet generati dall’hashtag #GFVip c’erano anche quelli di una delle conduttrici più famose d’Italia. A commentare con noi la settima puntata del Grande Fratello Vip c’era anche Alessia Marcuzzi, che proprio ieri è stata al centro di un rumor secondo il quale avrebbe detto addio a L’Isola dei Famosi.

La Pinella senza pensarci troppo ha svelato il suo concorrente preferito di questa edizione. Come mezza Twitter, anche la Marcuzzi è una bimba di Patrick, che è nuovamente finito in nomination.

“Lo ammetto, io sono una bimba di Patrick! Non voglio che escaaaaaaaaaaaaa. – ha scritto su Twitter la Marcuzzi – Patrick non deve uscire!”

Lo ammetto, io sono una bimba di Patrick! Non voglio che escaaaaaaaaaaaaa😈#Patrick #GFVIP — Alessia Marcuzzi (@lapinella) January 27, 2020

Alessia può stare tranquilla, venerdì ad abbandonare la casa molto probabilmente sarà uno tra Andrea Montovoli e Rita Rusic. Non credo ci saranno colpi di scena, Patrick infatti è uno dei candidati alla vittoria di questo Grande Fratello Vip.

In tutto ciò nella casa ci sono ancora Fabio Testi (che ieri sera in diretta stava per addormentarsi) e la tipa che ha vinto Miss Italia.

Addirittura diamo spazio a Carlotta con la storiella di Miss Italia quando in casa fa da soprammobile #GFVIP pic.twitter.com/MZ0MEXsORE — 𝓐. (@artvlarry) January 27, 2020