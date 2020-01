Alessia Marcuzzi condurrà un programma che torna su Mediaset dopo una pausa

Dopo giorni di rumor, oggi Mediaset attraverso un comunicato stampa ha ufficializzato l’addio di Alessia Marcuzzi a L’Isola dei Famosi. La Pinella ha rinunciato alla conduzione del reality di Canale 5 in pieno accordo con l’azienda. Ovviamente Alessia non rimarrà a mani vuote, visto che sta conducendo Le Iene e probabilmente tornerà al timone di Temptation Island Vip. Adesso però Davide Maggio ha lanciato un’anteprima. Sembra infatti che Mediaset abbia riesumato il Summer Festival dopo una pausa di un anno e pare che la presentatrice tornerà ad essere proprio la Marcuzzi.

“Siamo in grado di annunciarvi in anteprima che nella prossima estate Mediaset rispolvererà il Summer Festival dopo un anno di assenza. La kermesse musicale tornerà sugli schermi proprio con la Marcuzzi, che ne è stata conduttrice nelle prime cinque edizioni, prima di lasciare spazio nel 2018 a Ilary Blasi. Un avvicendamento bilaterale – certamente non paritario – tra Blasi e Marcuzzi che si scambiano idealmente i programmi”.