Alessia Marcuzzi lascia la conduzione de L’Isola dei Famosi, il retroscena di Dagospia

Alessia Marcuzzi non tornerà a condurre la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la sesta da quando è stata acquistata da Mediaset. Ad annunciarlo è stato Dagospia con una notizia flash:

“DAGO FLASH! – A COLOGNO MONZESE SI SUSSURRA CHE SORA ALESSIA MARCUZZI ABBIA DECISO DOPO BEN 5 EDIZIONI DI CONCLUDERE LA SUA ESPERIENZA CON L’ISOLA DEI MORTI DI FAMA. UNA SCELTA MATURATA, PARE, ALLA LUCE DI NUOVI PROGETTI CHE LA ATTENDONO. IL BISCIONE CON CHI LA SOSTITUIRÀ? RIUSCIRÀ A TROVARE UN NOME ALL’ALTEZZA? – LA SCORSA ESTATE AI PALINSENSI ERA STATA “VENDUTA” LA SUA PRESENZA AGLI INVESTITORI PUBBLICITARI…”

Insomma, se Alessia Marcuzzi non tornerà al timone de L’Isola dei Famosi dopo l’ultima (difficile) edizione macchiata dallo scandalo Corona-Fogli è perché lei stessa ha detto ‘no grazie’ e non per una decisione dell’azienda.

Alessia Marcuzzi abbandona, chi al suo posto?

Con Simona Ventura emigrata su Rai Due ed impegnata fino alla fine della primavera con La Settimana Ventura ed Alessia Marcuzzi fuori dai giochi, a chi sarà affidata la nuova edizione de L’Isola dei Famosi?

Barbara d’Urso ha già il Grande Fratello, Alfonso Signorini l’edizione Vip ed Ilary Blasi ha lasciato di sua spontanea volontà la conduzione dei reality. Altre conduttrici in casa Mediaset ci sarebbero, ma Michelle Hunziker ha già condotto in 12 mesi due edizioni di All Together Now ed una di Amici Celebrities (ed il rischio di sovraesposizione c’è), mentre Silvia Toffanin non sembrerebbe essere interessata ad un debutto in prima serata.

Adriana Volpe ancora non sa nulla, ma già fremerebbe all’idea.