Alessia Marcuzzi: “Confesso che ho peccato”

Alessia Marcuzzi, felicemente sposata dal 2014 con Paolo Calabresi Marconi, intervistata dal settimanale Oggi ha confessato di aver peccato in passato tradendo i propri partner.

“Confesso che ho peccato” – titola la copertina del settimanale – “Anche io più volte sono caduta in tentazione. Io sono una passionale, una istintiva, di pancia. Ma quando ho tradito ho poi sempre lasciato la persona con cui stavo e mi sono fidanzata con chi mi aveva fatto cedere. La fedeltà fisica per la coppia diventa un valore, come nel mio caso, se si decide di comune accordo che lo sia. È invece un oggettivo dovere morale la fedeltà del cuore, l’onestà e la trasparenza di cui dobbiamo nutrire i rapporti”.

Dalle sue precedenti relazioni con Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti sono nati due figli, Tommaso e Mia.

“In una storia d’amore vorrei mi mancasse sempre un po’ il terreno sotto i piedi. Quando non riesco a dare nulla per scontato. Quando le certezze non sono mai una conquista ma una continua ricerca. Forse mi piace ancora pensare, da ragazza degli anni ’80, che l’amore sia per sempre nodo alla gola, farfalle allo stomaco e percorso a ostacoli”.