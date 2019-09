Alessia Marcuzzi commenta le coppie di Temptation Island Vip

Domani sera Alessia Marcuzzi tornerà in tv al timone della seconda edizione di Temptation Island Vip e fra le pagine del settimanale Chi ha svelato cosa pensa delle coppie.

Se su Damiano Er Faina ha ‘sdrammatizzato’ le polemiche dichiarando che quelle fanno parte del gioco, sulla Pettinelli ha dichiarato:

“Anna e Stefano sono una bella coppia. Anna è una donna forte e intelligente, tra i due ci sono 18 anni di differenza. Lei in amore vince con il “girl power” e ci tiene a mostrare la sua vena sexy per mantenere il rapporto vivo. Anna porta i pantaloni in casa, è la sicurezza di Stefano. Mi chiedo se lui sentirà la mancanza della donna che gli riempie la vita.”