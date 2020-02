“Elodie è più gnocca di te” – Alessia Marcuzzi risponde alla provocazione di un troll

Elodie, ospite a RaiRadio2, ha confermato di aver litigato con Marco Masini nel backstage del Festival di Sanremo raccontando di come il cantante toscano – in più occasioni – abbia fatto battute sul suo peso forma.

“Mi sono stancata di dovermi difendere dalle persone che pensano che io non mangi. […] Ci siamo incontrati per la cover di Tv Sorrisi e Canzoni e mi ha detto ‘mangia’. Io gli ho detto ‘guarda che mangio’. E lui mi ha risposto ‘mangia della Nutella’. Io già sono complessata per questa storia della mia magrezza, quindi basta. Poi ci siamo incontrati ancora, dietro le quinte del Teatro Ariston e prima di esibirmi mi ha detto ‘però devi mangiare’. Mi guardava e rideva. Io gli ho detto ‘guarda Marco, che io mangio’.”

Alessia Marcuzzi su Twitter ha deciso di condividere il video e di applaudire pubblicamente il discorso di Elodie.

“Vero Elodie 👏 se una donna è formosa e ha qualche kg in più non si può GIUSTAMENTE dire nulla. Se una se una donna è magra, si può insultare invece come se nulla fosse, spesso usando parole come ANORESSIA. E’ comunque body shaming, no?”.