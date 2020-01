Alessia Marcuzzi accusata di copiare la Ferragni: la conduttrice risponde e interviene anche Chiara

Ieri Alessia Marcuzzi ha mostrato sul suo profilo Instagram i suoi nuovi tatuaggi. La conduttrice de L’Isola dei Famosi si è tatuata la parola ‘Luce’ sul braccio sinistro e due stelline sul polso destro. La Pinella ha spiegato che le due stelle sono per i suoi figli e ‘Luce’ è una parola ricorrente nella sua vita e anche il nome del suo nuovo progetto.

“Oggi ho tatuato la parola Luce.

E due stelline che rappresentano i miei figli, che ho dato alla “luce” 19 e 9 anni fa, ed e’ stato il regalo più bello che la vita potesse donarmi. Luce e’ una parola che fa parte spesso della mia vita…non a caso il simbolo delle mie borse e’ proprio una stella.

Luce e’ anche il nome del mio nuovo progetto a cui sto lavorando da un bel po’ di mesi e che non vedo l’ora di presentarvi!”

Tra i primi commenti, qualcuno ha scritto: “Quindi vuoi dire di non aver copiato la Ferragni?”. L’utente in questione probabilmente si riferisce al tattoo ‘Luce’ che Chiarona ha sul fianco destro.

La Marcuzzi ha risposto dicendo di non conoscere i tatuaggi dell’imprenditrice digitale: “Copiare? Sinceramente non lo ricordavo! Vabbè sono contenta di avere una cosa in comune con una ragazza stupenda, sorridente e che emana luce sempre”.

Poche ore dopo è intervenute anche Chiara Ferragni, che è stata taggata da diverse follower di Alessia. La regina delle influencer ha scritto: “Alessia ti sta d’incanto“.

Se dovessero ricapitare commenti del genere, suggerisco una risposta iconica ad Alessia…

“Pensa a quanto ha da fare sta befana tutto il giorno. Befana, befana, befana, pettegola. Ma tu pensa a quanto ti interessa la tua vita. Una persona che va a vedere il tatuaggio. Ma pensa a quanto sono importante per la tua vita. Pizzettara, tu sei solo una pizzettara. Pettegola, befana, sai i fatti di tutti, a te ti rode il cu**”.

I nuovi tatuaggi di Alessia Marcuzzi.