Alessia Marcuzzi è una vera Instagram-Addicted ma ieri quando ha usato il filtro HeadQuiz insieme a sua figlia Mia è incappata in una serie di epic fail decisamente comici.

Il filtro, infatti, consiste nel registrare la faccia di una persona fin quando su questa non appare in fronte un oggetto: a quel punto toccherà a chi registra il video tentar di far indovinare l’oggetto all’altro.

Niente di difficile se non che Alessia Marcuzzi abbia scambiato un tappo di bottiglia per un hamburger (!!!), una perforatrice per una spillatrice (!!) ed anche una puzzola per un procione (!).

“Oggi ho fatto un po di figuracce perché ho scambiato una puzzola per un procione ed un tappo per un hamburger!”

Ovviamente la parte più divertente è quando sulla testa di Mia Facchinetti è apparso un tappo di bottiglia e Alessia Marcuzzi, convinta di aiutarla, le ha suggerito: “E’ il tuo piatto preferito!“.

Alessia Marcuzzi, epic fail con un filtro Instagram – il video

😂😂😂😂 — Alessia Marcuzzi (@lapinella) November 17, 2019

Non ci vedo piu’😂😂😂io pensavo fosse un hamburger😂😂😂😂 — Alessia Marcuzzi (@lapinella) November 17, 2019

HeadQuiz di Instagram, ecco come funziona