Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito? La conduttrice svela la verità con un video

Qualche giorno fa Dagospia ha lanciato uno ‘scoop flash’ secondo il quale Alessia Marcuzzi avrebbe lasciato il marito Paolo Calabresi.

“Una vittima della quarantena? Venti giorni fa, dopo 6 anni di matrimonio, Alessia Marcuzzi ha mollato al suo destino di single il marito”.

La notizia è attivata come un fulmine a ciel sereno, visto che la conduttrice e il compagno prima della quarantena sembravano uniti come al solito. Il settimanale Oggi però ha rivelato che i due – per quanto abbiano una matrimonio non perfetto – non si sono lasciati.

“Il loro non un rapporto perfetto, forse, come è normale che sia. Non senza problemi, non senza alti e bassi come per tutti i comuni mortali, come capita alle altre persone. Con una certezza però: la volontà di continuare insieme il proprio percorso. Ma quindi come sta Alessia? Sta vivendo un momento di serenità e guarda al futuro anche amoroso con disincantato ottimismo. Si gode intanto l’arrivo dei nuovi impegni imprenditoriali e si prepara alla prossima stagione televisiva”.

A smentire l’indiscrezione choc c’ha pensato anche la stessa Alessia Marcuzzi, che ha pubblicato un video a casa sua, in cui si vede chiaramente anche Paolo. Quindi al massimo tra i due c’è stata una normalissima litigata.

Per adesso quindi l’unica coppia vip scoppiata durante il lockdown sembrerebbe essere quella formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

