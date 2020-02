Alessia Marcuzzi svela perché ha lasciato L’Isola dei Famosi e se parteciperebbe come concorrente

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è circondata da diversi misteri, non sappiamo infatti se partirà a fine aprile o se Mediaset la metterà in pausa per un anno. Una cosa però è certa, non ci sarà Alessia Marcuzzi al timone del reality di Canale 5. La Pinella in una nuova intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha confermato di aver lasciato definitivamente il suo programma ed ha anche spiegato il motivo che l’ha spinta a prendere questa decisione. La Marcuzzi ha detto che le è sembrato di aver dato già tutto alla trasmissione e per questo sente che si è chiuso un cerchio.

“Sì, è vero, ho lasciato l’Isola – prosegue – perché si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava davvero di aver dato tutto al programma. L’edizione a cui sono più legata è quella del 2017, con Raz Degan, per me lui è stato il naufrago perfetto. Il bacio che si è scambiato con Paola Barale è un ricordo che conservo nel cuore”.

Il giornalista le ha anche chiesto se ci sarà la possibilità di vederla in Honduras come Simona Ventura e Alessia ha lasciato una porta aperta a questa ipotesi.

“Nella vita io penso sempre: ‘Mai dire mai!’”.

Dubito che la Marcuzzi sbarcherà presto a L’Isola dei Famosi come concorrente, per adesso infatti resta alla conduzione di Temptation Island Vip e de Le Iene. Sembra anche che la Alessia presenterà anche il Summer Festival, che tornerà su Canale 5 dopo un anno di pausa.

“Siamo in grado di annunciarvi in anteprima che nella prossima estate Mediaset rispolvererà il Summer Festival dopo un anno di assenza. La kermesse musicale tornerà sugli schermi proprio con la Marcuzzi, che ne è stata conduttrice nelle prime cinque edizioni, prima di lasciare spazio nel 2018 a Ilary Blasi. – si legge su Davide Maggio – Un avvicendamento bilaterale – certamente non paritario – tra Blasi e Marcuzzi che si scambiano idealmente i programmi”.

Per un’Isola all’insegna del trash, io vorrei Aida Nizar e…

Tanto lo sappiamo che stavate aspettando solo LEI! #noneladurso pic.twitter.com/yoYvWdPZSH — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 16, 2020

Isola dei Famosi, i nomi che potrebbero far parte cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)

Fabiana Britto (opinionista)

Eva Robin’s

Alberto Mezzetti (ex Grande Fratello)

Sara Tommasi (ex Isola dei Famosi)

Alessandra Mussolini

Marco Baldini

Lucas Peracchi (ex tronista di Uomini e Donne)

Alessia Macari (ex Grande Fratello Vip)

Rosanna Lambertucci

Lorenzo Riccardi (ex tronista)

Stefania Orlando

Ascanio Pacelli (ex Grande Fratello)

Cristina Plevani (ex Grande Fratello)

Alessandra Canale

Ronn Moss

Sylvie Lubamba