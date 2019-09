Alessia Marcuzzi parla di Simona Ventura, Maria De Filippi e Filippo Bisciglia, poi svela cosa si sono detti privatamente

Alessia Marcuzzi fra meno di una settimana (l’appuntamento è fissato per lunedì 9 settembre) tornerà su Canale Cinque al timone della seconda edizione di Temptation Island Vip che vedrà nel cast personaggi della tv (Nathaly Caldonazzo), del cinema (Ciro Petrone), della moda (Simone Bonaccorsi), della radio (Anna Pettinelli), della musica (Pago) e del web (Er Faina).

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni in merito a questa sua nuova avventura, la Pinella ha raccontato della telefonata ricevuta da Maria De Filippi e di come sia stato facile per lei convincerla a condurre la seconda edizione di Temptation Island Vip.

“Maria De Filippi non ha dovuto convincermi affatto. Anzi. Quando Maria mi ha chiamato, io già esultavo ancor prima che mi chiedesse di farlo perché sono una spettatrice di ‘Temptation’. Ma stavo zitta, frenavo la lingua: mica potevo dirle di sì prima che mi facesse la proposta, no? Quando poi questa proposta è arrivata e Maria mi ha lasciato un paio di giorni per pensarci, dentro di me avevo già deciso”

Alessia Marcuzzi ha poi parlato dello scambio di messaggi avuto con Filippo Bisciglia, suo ex gieffino:

“Ci siamo mandati messaggini pieni di cuoricini, perché io lui ce l’ho nel cuore: era nel mio primo gruppo di ragazzi al Grande Fratello 6, il primo condotto da me, l’edizione vinta da Augusto De Megni”.

E di Simona Ventura, che però non ha sentito.

“Se ci siamo sentite io e Simona Ventura? No, non è capitato. L’anno scorso è stata brava: è stata carina con Nicoletta, la compagna di Bettarini. Un’ulteriore conferma che la complicità tra donne è fondamentale”.

Alessia ha poi confessato di essere elettrizzata, ma che non parteciperebbe mai come concorrente:

“Sono pronta, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza da vivere lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi. Mi piace ascoltare le persone e le loro storie e mi entusiasma il fatto che sono tutte situazioni in cui ci si può immedesimare. Da chi mi farei tentare io? Dall’attore hollywoodiano Bradley Cooper o da Chris Martinil cantante dei Coldplay. Ma mio marito Paolo (Calabresi Marconi, imprenditore e produttore televisivo, ndr) lo sa già e mi direbbe: ‘Fai bene!’. Del resto lui si farebbe tentare dalla top model Alessandra Ambrosio o dalla bellissima Angelina Jolie”.

Curiosi di vedere la nuova edizione con Alessia Marcuzzi?