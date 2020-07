Alessia Marcuzzi: “Stefano De Martino è bello e sexy”, la vecchia intervista

Il gossip dell’estate fra Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha conquistato tutti gli italiani e nonostante i tre abbiano smentito continuano i rumors su loro.

Il presunto triangolo ha anche ritirato fuori vecchie foto e vecchie interviste, come lo scatto dei tre abbracciati insieme, che sta ottenendo in questi giorni il boom di commenti e condivisioni. La foto risale al 2014 ed è stata scattata in occasione della festa di anniversario del Petit Bistrot a Milan di Simona Miele, grande amica sia di Belen che di Alessia.

Visualizza questo post su Instagram Tagga un’amica o un amico a caso. 🧍🏻‍♀️🧍🏼‍♀️🧍🏻 Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 8 Lug 2020 alle ore 9:43 PDT

Oltre la foto è stata ritirata fuori anche un’intervista di gennaio del 2018 quando – in previsione del ritorno de L’Isola dei Famosi – Alessia Marcuzzi fra le pagine del settimanale Chi etichettò Stefano De Martino (suo futuro inviato in Honduras) come un “gran lavoratore sexy e bello”.

«Ho voluto subito Stefano De Martino perché è amato dalle donne, è bello, è sexy. E’ un gran lavoratore e ha questa simpatia napoletana che conquista tutti. L’ho anche sfidato sui social a fare alcuni esercizi fisici come ‘il ponte’ e ‘il ragno’».

La soap continua…