Alessio Bruno arrestato per spaccio di droga: la reazione della fidanzata

Ha iniziato a spacciare droga per non sentirsi inferiore economicamente alla fidanzata Eleonora D’Alessandro ed ora, proprio la ragazza, ha ‘reagito’ pubblicamente all’arresto del compagno.

Il protagonista di questa soap opera giudiziaria è Alessio Bruno, ex protagonista di Temptation Island, che un paio di giorni fa è stato condannato con un processo per direttissima a due anni e otto mesi di detenzione e ben quattordicimila euro di sanzione pecuniaria per possesso e spaccio di droga. La cocaina sarebbe stata trovata sia nella sua auto, che nella sua abitazione.

Durante il processo Alessio Bruno ha ammesso di aver intrapreso la carriera da spacciatore perché non voleva guadagnare meno della sua compagna, che di professione fa la modella.

Tartassata su Instagram dai fan di lui, la D’Alessandro ha così ‘risposto’ all’arresto, mettendo una serie di like a commenti di supporto come “Stai accanto ad Alessio anche ora!” e “Sii forte e stagli vicino”.

Insomma, sembrerebbe che la storia fra Eleonora e Alessio continuerà anche alla luce di questo scandalo.