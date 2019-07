Alessio Bruno in carcere, parla l’ex Valeria Bigella e svela perché si sono lasciati: “Mi dispiace che sia stato arrestato…”

Subito dopo la notizia dell’arresto di Alessio Bruno, un follower di Valeria Bigella le ha chiesto se fosse felice di quanto accaduto. L’ex protagonista di Temptation Island ha chiarito che è comunque dispiaciuta per quello che è successo al suo ex fidanzato.

“Non ci godo per niente e non c’è niente da ridere in queste situazioni“.

Adesso Valeria Bigella è tornata a parlare di Alessio in un’intervista concessa al settimanale DiPiù. La ragazza ha anche svelato come mai è finita tra lei e Bruno.

“Anche se io e Alessio non stiamo più insieme mi dispiace molto per quello che è successo, non è certo uno scherzo essere arrestato. A Temptation Island non fu facile perché durante quel programma lui mi fece molto ingelosire con la tentatrice Carmen e io ci rimasi malissimo. Tuttavia decidemmo di uscire da quella trasmissione insieme, perché io lo amavo veramente tanto e credevo davvero nella nostra storia. Facevamo progetti, io lavoravo nel suo negozio di abbigliamento, insomma, sognavamo in grande. Dopo cinque anni di amore, lui all’inizio del 2018 ha deciso di lasciarmi. Perché è finita? Le cose tra noi non andavano bene, litigavamo spesso e ora abbiamo voltato entrambi pagina”

Mi sembrano parole più che sensate, anche io non farei festa per l’arresto di un mio ex.



Alessio Bruno: il post del 2018 contro Valeria Bigella.