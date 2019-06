Alessio Campoli parla della rottura con Angela Nasti (dopo solo 10 giorni di storia)

Dopo Angela Nasti, oggi anche Alessio Campoli ha deciso di parlare della loro rottura. I due si sono frequentati poco più di una settimana, lei ha voluto chiudere perché sostiene che Alessio non sia così spontaneo come lo era nel programma.

Il ragazzo nonostante tutto, ha difeso l’ex tronista e ha aggiunto di volerle bene.

“Sono stato in silenzio per una settimana. Prima di dire la mia ho voluto metabolizzare il tutto e capire quello che pensava il cuore.

Ci chiamavano la coppia muta che vuole fare business… ma se avessimo avuto una strategia questa sarebbe stata la meno indicata. Io però volevo difendere quello che ha detto il mio cuore da quando sono entrato nel programma alla settimana passata con lei fuori.

Preciso che io non ho mai perso la mia spontaneità, semplicemente di riflesso allo stato d’animo dell’altra persona, ci siamo spenti l’uno con l’altro arrivando ad un punto dove io non potevo e non volevo aspettare nessuno. – ha scritto Alessio Campoli – Soprattutto, Angela non voleva far soffrire nessuno e io oggi spezzo una lancia a favore di questa persona perché mi ha parlato in maniera chiara quando ci siamo trovati davanti al problema.

Di paure, di dubbi, di paranoie ne ho sempre avute tante e lei lo sa. Probabilmente, chiudendola così velocemente, si sono solo fatte più forti ma comunque a me piace pensare che tutto ciò che è stato, sia stato vero e genuino perché il mio cuore mi ha portato a vivere questi quattro mesi che rivivrei altre mille volte.

La mia coscienza è pulita e soprattutto non porto rancore a nessuno e non sputo nel piatto dove ho mangiato quindi non vi aspettate queste cose da me. – ha continuato Alessio Campoli – Voglio tanto bene ad Angela perché per me è una persona importante e lo sarà sempre. Siete liberi di fare quello che volete, ma se non ho buttato fango io sopra nessuno, non penso sia giusto che lo facciate voi senza cognizione di causa. Ve lo dico con il cuore”.