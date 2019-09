Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island Vip, arriva il commento feroce di Mila Suarez

Durante la terza puntata di Temptation Island Vip, sono arrivati in Sardegna anche Alex Belli e Delia Duran per mettere alla prova il loro amore. Purtroppo – al contrario di quanto sperato – fra le tentatrici non c’è Mila Suarez che però ha rilasciato un’intervista al vetriolo fra le pagine di Nuovo Tv. Insomma: trash!



“Alex e Delia prima di partire per Temptation Island Vip avrebbero dovuto ringraziarmi con duecento rose rosse. Quando mi trovavo nella casa del Grande Fratello loro sono entrati per confrontarsi con me. Il tutto fatto solo per visibilità. A mio avviso non era necessario farlo in televisione. Ma è comunque chiaro che a loro non interessa niente se non lo spettacolo e farsi vedere. Fingono di essere liberi e sereni, ciò che non sono e non saranno mai”.

E ancora:

“Alex è un bravo attore e nella vita reale lui è uno stratega. Per lui tutto è un gioco. Anche quando mi ha lasciata in quella camera d’albergo durante la mia convalescenza. Sapeva benissimo che non sarei stata zitta. Ma doveva correre da lei, che non aspettava altro, ovviamente. Delia è convita di aver fatto jackpot con lui, ma si ricrederà molto presto. Inizio a sospettare che tra loro sia tutto finto. La maggior parte dei loro lavori sono autoscatti. Sono troppo concentrati su di loro. Ancora mi chiedo come si possa essere così egocentrici in un rapporto a due. Secondo me stanno insieme per interesse e per fare affari, non credo si tratti d’amore”.

Se si tratta d’amore solo Temptation Island Vip ce lo dirà…