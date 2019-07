Alex Belli e Delia a Temptation Island Vip? La risposta dell’attore

Qualche settimana fa Francesca De Andrè e Gennario Lillio hanno parlato della possibilità di fare Temptation Island Vip. Io vi avevo anticipato che non sarebbero mai stati presi in considerazione e zac, è arrivata puntuale una sorta di smentita di Betty Soldati.

Adesso è Alex Belli a parlare della sua ipotetica partecipazione al reality di Maria De Filippi. Anche in questo caso l’attore ha specificato di non essere stato contattato e di non aver fatto nessun provino.

“Temptation Island Vip? Sono talmente lontano dalla tv che non saprei rispondere. Preferisco vivere la nostra storia lontano dalle telecamere – ha dichiarato Alex Belli al settimanale Nuovo. – Se Maria dovesse chiedermelo? Non riaggancerei mai il telefono alla signora della tv. Le spiegherei che il piccolo schermo mi coinvolge a malincuore perché il mercato televisivo non racconta nemmeno il 5 per cento di quello che sono in realtà. Solo quando riesco a esprimermi con la musica, la fotografia e la regia riesco a far emergere l’artista che sono, perché non metto il mio talento a servizio di un altro ma solo di me stesso”.