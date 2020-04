Alex Palmieri senza freni racconta i suoi segreti: dai suoi video intimi, agli incontri di gruppo

Il suo tour è stato sospeso a causa dell’emergenza che stiamo attraversando e quindi preso dalla noia della quarantena, Alex Palmieri si è messo a rispondere alle domande dei fan su Tellonmy. Ovviamente il 99% delle domande erano spinte, ma Alex ha risposto comunque.

“Il mio ultimo rapporto non è stato aperto, forse vi siete documentati male. In generale però in molte delle mie relazioni ho tradito. Se farei mai film per adulti? Diciamo che se non facessi quello che faccio, sì, perché no. Però dovrebbero pagarmi davvero tanto. Con quanti l’ho fatto contemporaneamente? 3, eravamo in 4. Il posto più insolito dove l’ho fatto? Ad una festa di compleanno. Fidanzato del festeggiato, sveltina in bagno buttando fuori la testa che non si avvicinasse nessuno. Non invitatemi ai vostri compleanni. La mia posizione preferita? Lo zoccolo di gnu. I miei attori per adulti preferiti? Vado molto per genere, più che per attore. Anche perché preferisco di gran lunga gli amatoriali. Se ci sono persone che mi hanno detto di no? Ma sì, certo che mi sono beccato i miei rifiuti e li ho portati a casa, come successo per tutti. Più da piccolo che ora in onestà”.