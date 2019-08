Alex Palmieri durante il suo tour europeo fa una gaffe come Britney Spears

Alex Palmieri continua a girare l’Europa con il suo Reset Tour, ma in una delle ultime tappe ha fatto una gaffe in pieno stile Britney Spears.

Il cantante mentre era sul palco del suo show a Praga si è avvicinato alla folla per salutare il pubblico e guardando una delle ballerine ha chiesto: “Dov’è che siamo qui?”

Nulla di grave, visto che la stessa cosa è successa a Britney, che una volta ha chiesto ad un suo ballerino di suggerirle il luogo dello spettacolo e altre volte ha proprio sbagliato i nomi delle città (la amo anche per questo) in cui si esibiva.

Alex ha scherzato sull’accaduto, pubblicando il video della gaffe sul suo account Instagram.

“È stato sul palco di Praga che ho capito di aver bisogno di una vacanza. E anche che sono biondissima”.

Vacanze? L’importante è che ci regali foto in costume…