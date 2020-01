Alex Palmieri torna in tv per parlare del Trono Gay e presenta Wrong: top e flop del disco

Proprio come ha fatto due anni fa con Reset, Alex Palmieri questa settimana è tornato su Sky a ‘Pomeriggio Norba’ per presentare il suo nuovo album Wrong. Il cantante ha parlato del singolo Fake News e del disco.

“Ero in tour ed ero in promozione con lo stesso disco da due anni e non ne potevo più. Fake News è il primo singolo che ho scritto di questo album, lavorato tra Italia e le Filippine. Al disco hanno lavorato diversi produttori da tutto il mondo, dall’America all’Ucraina. Fake News pare un tema giornalistico, ma è qualcosa in cui tutti si possono rispecchiare. Racconta di quanto le etichette che ci vengono messe addosso dagli altri ci rimangono incollate e poi è difficile liberarsi da questa nomea. Dovremmo pensarci 10 volte prima di parlare di qualcuno. […] Wrong è ispirato soprattutto alle sonorità del K Pop, musica che in Italia non passa molto”.