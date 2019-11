Alex Palmieri torna con il video di Fake News

A quasi un anno da In The Backstage (come dimenticare la gaffe della conduttrice di Rai Uno) , Alex Palmieri è tornato con un nuovo video musicale, Fake News. Il cantante ha parlato della sua nuova clip – diretta da Daniele Appiani – rivelando che per la prima volta non c’è un vero e proprio montaggio di più clip, ma più in un incastro di balli, luci e brevi recitati. Onestamente tutta la mia attenzione era attirata da una cosa molto più “interessante”…



“Quando ho scritto Fake News – racconta Alex – ho immaginato fin da subito il video. Come denuncio nella canzone, così anche nel video ogni mia mossa viene ingigantita dai media e fatta passare per qualcosa che non è – il tutto in chiave molto ironica. La costante media/vita privata era qualcosa di più facile da far recepire al pubblico e da inscenare, ma il vero intento del video e del brano è in realtà qualcosa in cui tutti possiamo rivederci: con questo videoclip voglio far capire che ogni cosa che diciamo di qualcuno senza conoscere bene la persona o i fatti , spesso viene assorbita ed espansa come un telefono senza fili creando un’ immagine distorta , e che può rimanere anche per lungo tempo addosso alla vittima di quel pettegolezzo. Credo che il tema ci riguardi tutti, da vittime, da carnefici o da entrambi.

Il mio atteggiamento nel video è quello di ridere dei tabloid e delle finte news e vuole essere un esempio del modo in cui dovremmo imparare a prendere quei pettegolezzi. Faccio musica Pop ma anche dietro al video più leggero mi piace avere qualcosa da dire”.

Praticamente Piece of Me in salsa meneghina.



Fake News – il video