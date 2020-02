Alex Palmieri: Rai 1 trasmette in anteprima il video Room 05, in cui il cantante va a letto con due bellocci

Dopo aver presentato il suo nuovo album Wrong su Sky, in questi giorni Alex Palmieri è tornato da Eleonora Daniele a Storie Italiane per lanciare in anteprima il suo video ‘Room 05‘.

Nella clip Alex dà appuntamento separatamente a due ragazzi nello stesso hotel e solo alla fine si capisce che i due sono in realtà una coppia. Uscendo dalle rispettive stanze scopriranno di essersi traditi a vicenda.

Nella clip di presentazione a Storie Italiane sono state riprese alcune parole di Alex, di quando ha raccontato di essere stato vittima di bullismo omofobo e Roberto Alessi ha preso parola per commentare. Il direttore di Novella 2000 ha fatto i suoi complimenti al cantante.

“Alex Palmieri è un grande esempio per tutti quei ragazzi che si sentono emarginati per la propria sessualità, ma quello che ci interessa sapere di più è che Alex Palmieri è un grande artista e di come sceglie di vivere la sua sessualità sono fatti suoi”.

Alex Palmieri, il video di Room o5.

Alex Palmieri ospite a Storie Italiane: il video.

Alex parla del suo coming out e del bullismo subito in adolescenza.