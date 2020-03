Alfonso Signorini svela perché Adriana Volpe ha abbandonato il Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini durante una diretta su Instagram tramite la pagina del settimanale Chi, ha parlato di com’è condurre il Grande Fratello Vip ai tempi del CoronaVirus:

“Per me condurre dallo studio di Milano è difficile, faccio davvero molta fatica ad andare in onda nelle ultime settimane: è pesante dal punto di vista psicologico. Non è facile trovare la cifra giusta, perché la gente è provata. E’ un tale contrasto con lo spirito del Grande Fratello che più volte mi son trovato a chiedermi se dovevo continuare a farlo, ma alla fine è legittimo voler staccare un po’ la spina: abbiamo diritto tutti a regalarci un sorriso, non possiamo parlare solo di morte e malattia”.