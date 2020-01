Alfonso Signorini parla del GF della d’Urso e rivela che Giulia De Lellis aveva accettato di fare l’opinionista del GF Vip

Il mese scorso Alfonso Signorini ha rivelato che come opinionista del suo Grande Fratello Vip avrebbe voluto Giulia De Lellis. Oggi sul settimanale Chi, il direttore ha spiegato che la nostra amata vulcanologa inizialmente aveva anche accettato, quando il GF Vip sarebbe dovuto iniziare a novembre. Evidentemente a far cambiare idea a Giuliona è stata la nuova partenza del reality di Canale 5, probabilmente adesso avrà altri impegni.

“Non volevo i soliti noti: Zanicchi, Malgioglio, Luxuria, Ciacci… volevo facce nuove, allora ho pensato a Giulia De Lellis. Con lei mi ero ‘appiccicato’ l’anno scorso. Poi a novembre sarebbe uscito il suo libro per Mondadori e sapevo che sarebbe stato un successo, averla lì mi consentiva ‘il dove eravamo rimasti’. – ha dichiarato Signorini – Le avrei ripetuto: ‘Studia!’, e avevo pensato di affiancarle uno scrittore. E sia lei che lui mi hanno detto si sì. Avevo pensato a Luca Bianchini, è divertente ed è un acuto osservatore del mondo della tv. Mi hanno detto ‘Bella l’idea, ci vorrebbe uno più pop’. Poi è slittato a gennaio”.

Onestamente avrei preferito Giulia De Lellis come opinionista. Wanda Nara per adesso è l’unica cosa di questo GF Vip 4 che non mi convince, ma sono pronto a ricredermi.

Alfonso Signorini parla della differenza tra il GF Vip e il GF di Barbara d’Urso.

“Sarà il mio Gf Vip, nel bene e nel male, così come faccio Chi, che è il mio giornale, che può piacere oppure no, così sarà con il reality, che voglio abbia un’anima. La mia. Voglio che nella Casa ci siano i famosi veri. Se già la d’Urso fa un programma con persone magari non famose, ma rodate nei suoi programmi, bisogna riappropriarsi dello status di Gf Vip”.

Io intanto mi preparo a tifare l mie due preferite…