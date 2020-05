Alfonso Signorini scippa la conduzione del Grande Fratello a Barbara d’Urso e farà anche un nuovo show domenicale contro la Venier

Alfonso Signorini è il nuovo prezzemolino di Canale 5 e nella prossima stagione televisiva non lo vedremo solo nel doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip, ma anche in un nuovo show domenicale che andrà al posto della vecchia Domenica Live (che resterà anche la prossima stagione televisiva in versione #caffeuccioristretto non appena su Rai Uno terminerà Domenica In di Mara Venier).

Le novità però non finirebbero qua, perché – come svelato da DavideMaggio.it – Alfonso Signorini oltre i programmi già citati tornerà in prima serata anche con il Grande Fratello Nip, quello fin’ora condotto dalla stessa Barbara d’Urso, che resterebbe così al timone solo di Live Non è la d’Urso, del consueto Pomeriggio Cinque e della versione ristretta di Domenica Live.

Il Grande Fratello Nip dovrebbe andare in onda nel 2021, mentre quello Vip andrà in onda nei mesi di settembre-dicembre, nello stesso periodo del programma domenicale di Signorini che sarà un talk con protagonisti proprio i suoi gieffini.

Come scritto da Davide Maggio, il nuovo show di Signorini sarà “un talk domenicale che vedrebbe schierati proprio i concorrenti del reality show; come la vecchia, cara Buona Domenica di Maurizio Costanzo. L’obiettivo del talk domenicale sembrerebbe essere quello di tutelare e tenere sotto controllo le vicende dei gieffini, sottraendoli ad altri programmi della rete“.

Una più che promozione per Signorini!