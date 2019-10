Alfonso Signorini avrebbe messo un veto su alcuni concorrenti per il Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini a sostenere i provini della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha chiamato di tutti: sportivi, cantanti, attori, showgirl, personaggi televisivi, tronisti, reginette di bellezza… Tutti, dicevo, tranne… i figli d’arte!

Secondo quanto mi è stato riportato, infatti, Alfonso avrebbe messo un veto su tutti i figli d’arte che in passato hanno bazzicato la casa di Cinecittà. C’è stata Asia Nuccetelli (figlia di Antonella Mosetti), Ignazio Moser (figlio di Francesco Moser), Veronica Satti (figlia di Bobby Solo) ed anche Francesca De Andrè (figlia di Cristiano De Andrè).

Il diniego sui figli d’arte non sarebbe però frutto di un pregiudizio, ma di semplici scelte autoriali (probabilmente per non cadere nel deja-vu).

A questo punto sembrerebbero essere tagliati fuori dal cast Niccolò Bettarini (che in passato aveva espresso la volontà di partecipare ad un reality), Mercedesz Henger, Leonardo Tano, ma anche Edoardo Ercole e Fabrizia De Andrè, che solo qualche mese fa è stata ad un passo dall’entrare in Casa come concorrente insieme a sua sorella.

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Karina Cascella (opinionista, ex vincitrice de La Talpa)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)

Antonella Elia (showgirl, ex Isola dei Famosi)

Paola Di Benedetto (modella, ex Isola dei Famosi)

Manila Nazzaro (conduttrice, ex Miss Italia)

Francesco Chiofalo (ex Temptation Island)

Antonella Fiordelisi (ex Temptation Island)

Gianluca Fubelli (comico)

Zoe Cristofori (influencer)

Ginevra Lambruschi (influencer)