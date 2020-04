Alfonso Signorini: “Ho letto che non sono piaciuto come conduttore del GF Vip”

Alfonso Signorini oggi è stato intervistato via Instagram da Caterina Balivo per il suo programma web, My Next Book.

Il conduttore del Grande Fratello Vip dopo aver difeso Pupo da una critica della Balivo che aveva detto ‘A volte faceva battute fuori luogo‘:

“Guarda, Caterina, ho riscoperto Pupo nella seconda parte del programma. È stato fondamentale per me. Sembra un gigione, ma studia tutto con una lucidità straordinaria, è una spalla molto importante”.

Ha confessato di aver letto delle polemiche in merito alla sua conduzione:

“Vi dico la verità: non ho voluto leggere niente perché non volevo essere influenzato, non lo facevo neanche da opinionista. Avevo dei colleghi opinionisti che volevano l’applauso facile e leggevano prima della puntata cosa scriveva il pubblico. Ho letto, dopo il programma, che non ero piaciuto come conduttore perché esprimevo delle opinioni e questa cosa mi ha fatto sorridere. ‘Il conduttore non deve essere di parte’: ma chi l’ha detto? Le opinioni fanno un conduttore a tutto tondo. Io le mie opinioni le continuerò a dire, anche da conduttore”

Al momento però – a causa del CoronaVirus – la quinta edizione del Grande Fratello Vip non sembrerebbe essere confermata e potrebbe non andare in onda, proprio come il Festival di Sanremo, se non dovesse venir trovato un vaccino entro la fine dell’anno.