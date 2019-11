Alfonso Signorini choc: “Tre mesi fa sono stato con una donna”

Dopo il suo editoriale sui coming out, Alfonso Signorini è tornato a parlare di orientamento sessuale e fluidità nell’ultima puntata de La Repubblica delle Donne. Il direttore di Chi ha ribadito che ad oggi forse non c’è più bisogno di dichiarare chi portiamo nella camera da letto e che – da questo punto di vista – il mondo è cambiato negli ultimi 20 anni. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha anche aggiunto che – secondo lui – l’orientamento non è così fisso, almeno non per tutti. A proposito di questo, Signorini ha fatto una rivelazione personale che ha lasciato di stucco anche il presentatore Piero Chiambretti. Il giornalista ha confessato di essere stato a letto con una donna tre mesi fa.

“Adesso dirò una mia opinione personale e alcuni potranno non condividerla, ci mancherebbe. L’orientamento sessuale secondo me non è così definito per tutti. Io ad esempio ho fatto l’amore tre mesi fa con una donna. E allora? Il problema qual è? Cosa c’è? Ma perché parte tutto dalla testa. Se a me una mi affascina, comincia ad essere intrigante, parte il gioco di sguardi, mi affascina a livello intellettuale io allora la trovo sensualissima. Questo almeno è quello che capita a me, capite?”

In parte Signorini ha ragione, ma più che orientamento sessuale elastico io direi semplicemente che non ci sono solo gay, etero e bisessuali. Esistono mille sfumature e i fluidi ad esempio sono una di queste. Quindi anche Alfonso si unisce alla lunga lista dei vip fluidi?



Confessioni choc a parte, Alfonso Signorini ha anche promesso che farà un Grande Fratello Vip con persone veramente famose. Dichiarazione coraggiosa.

