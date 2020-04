Alfonso Signorini parla del Grande Fratello Vip e della prossima edizione

Alfonso Signorini, intervistato da Tv Sorrisi & Canzoni, ha fatto il punto della situazione sulla quarta edizione del Grande Fratello Vip, che terminerà domani sera (premi qua se vuoi scoprire chi vincerà secondo gli scommettitori).

“Il Grande Fratello Vip è stata un’avventura che ricorderò per tutta la vita. Non ho avuto vita facile: prima ho dovuto affrontare due prime serate alla settimana per tanto tempo, ed è stato un bel banco di prova. Poi mi sono trovato a gestire una situazione psicologicamente pesantissima [allude – seppur senza mai citarlo – al CoronaVirus, ndr] Non è stato facile, ma sono fiero di me stesso”.

Alfonso Signorini ha poi continuato:

“Le prime puntate, per l’emozione, era convinto che mi stesse per venire un ictus, ero certo di avere un giramento di testa a causa della pressione. Ho il terrore di sentirmi male in diretta. Adesso ho un’altra paturnia: che mi venga un colpo di tosse e pensino che abbia il virus. E’ un incubo che ho anche di notte!”.

L’assenza del pubblico in studio, invece, non l’ha percepita come una penalità.

“In realtà trovo che la sua assenza faccia bene al programma perché i concorrenti sono molto più autentici. Cosa invece non mi è piaciuto? Salvo era un gran brava persona e Clizia una donna molto strutturata, ma hanno detto cose inqualificabili che andavano censurate. Mi è pesato eliminarli perché per carattere non squalifico mai nessuno e cerco sempre di capire”.

Fra i suoi preferiti Andrea Montovoli, Adriana Volpe e Fernanda Lessa.

“Mi ha spiazzato Adriana Volpe. È stata una grande protagonista, molto generosa. Ha mostrato di sé un volto che il grande pubblico e gli addetti ai lavori non conoscevano. Mi è piaciuta l’umanità di Andrea Montovoli, che ha raccontato di essere stato in carcere quando era minorenne, e la fragilità di Fernanda Lessa. Mentre la Elia non l’ho ancora inquadrata bene, le asperità del suo carattere e la voglia di aggredire anche verbalmente gli altri non le capisco”.

Farà il bis alla guida del Grande Fratello Vip?

“Il programma ha funzionato e questo successo è dovuto per il 60% al cast. Ma ci sono voluti mesi per formarlo. Se avessi il tempo per lavorarci, lo rifarei volentieri. Cambiamenti? Squadra vincente non si tocca. E nemmeno i miei papillon!”.

A voi piacerebbe vedere Alfonso Signorini – di nuovo – al timone del GF Vip 5?