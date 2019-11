Alfonso Signorini svela chi vorrebbe portare al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini ad un evento Peugeot ha realizzato un video su Instagram con quelli che ha definito dei “grandi concorrenti del Grande Fratello” fra cui Stefano Sala (!), Benedetta Mazza (!!), Jane Alexander e Raffaello Tonon.

Nel video erano presenti anche altri personaggi come Giovanni Ciacci (che ironicamente ha detto che parteciperà il prossimo anno), Pamela Camassa (che ha dichiarato “lo farò, lo farò”) e Mario Ermito, ex volto di Tale e Quale Show (nonché ex concorrente del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi) che è entrato nelle simpatie di Alfonso (“lo riportiamo, promesso!”).

Battute che però potrebbero trasformarsi in occasioni per alcuni. Che stia già testando qualcuno come ipotetica riserva?

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)

Antonella Elia (showgirl, ex Isola dei Famosi)

Paola Di Benedetto (modella, ex Isola dei Famosi)

Manila Nazzaro (conduttrice, ex Miss Italia)

Francesco Chiofalo (ex Temptation Island)

Antonella Fiordelisi (ex Temptation Island)

Gianluca Fubelli (comico)

Zoe Cristofori (influencer)

Ginevra Lambruschi (influencer)

Megan Montaner (attrice)

Giordano Mazzocchi (corteggiatore)

Antonio Moriconi (corteggiatore)

Clizia Incorvaia (ex Pechino Express)