Alfonso Signorini commenta la sfuriata di Maria De Filippi nei confronti di Valentin

Ospite in una diretta Instagram del suo settimanale Chi, Alfonso Signorini ha commentato la sfuriata che Maria De Filippi ha avuto ad Amici contro il ballerino Valentin.

Secondo il conduttore del Grande Fratello Vip, Maria De Filippi avrebbe reagito così perché esausta del comportamento di Valentin che noi abbiamo imparato a conoscere solo di recente, con il rilascio di alcuni filmati estrapolati durante le registrazioni delle lezioni.

I filmati (fra cui quello uscito ieri in cui dà a Javier del ‘gay’ perché balla il vogueing) mostrano un Valentin oggettivamente spocchioso ed arrogante.

“Quando Maria ha sbottato in quel modo ci sono anche rimasto perché non siamo abituati a vedere una Maria De Filippi sopra le righe che perde le staffe, ma ora ho visto che stanno circolando dei video di Valentin che lo mostrano come non lo abbiamo mai visto, ovvero un omofobo, un violento, un maleducato con Francesca ed anche uno pretenzioso. Immagino che Maria non lo volesse più nella trasmissione ed a quel punto lì non c’ha più visto e l’ha sbattuto fuori. Certo, questo renderà la prossima puntata di Amici imperdibile”.