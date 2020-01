Alfonso Signorini cala l’asso nella manica per contrastare il debutto di Milly Carlucci, che risponde citando il karma

Quella che sta per iniziare sarà una settimana infuocata perché prenderanno il via ben tre reality / talent super trash: martedì 7 gennaio sarà la volta de La Pupa e il Secchione e Viceversa (su Italia 1), mercoledì 8 gennaio tornerà il Grande Fratello Vip (su Canale 5), mentre venerdì 10 gennaio debutterà Il Cantante Mascherato (su Rai Uno). Milly Carlucci però non avrà una serata semplice, perché nella stessa sera tornerà il GF Vip di Alfonso Signorini con la seconda puntata.

Alfonso Signorini ha infatti deciso di spalmare in due serate la prima puntata d’ingressi facendo entrare un po’ di concorrenti il mercoledì sera ed un altro po’ il venerdì. Secondo i rumors sul web, quello di Antonella Elia – ad esempio – è previsto per venerdì.

Alfonso Signorini si tiene i pezzi forti per la sfida contro #Ilcantantemascherato. Doppia serata di ingressi e Antonella Elia, ad esempio, entrerà nella casa VENERDÌ SERA. #ascoltitv #gfvip pic.twitter.com/aieeH1G2Em — MasterBB (@MasterAb88) January 4, 2020

La sfida Grande Fratello Vip – Il Cantante Mascherato durerà per tutto il mese di gennaio, fin quando lo show di Milly Carlucci non proclamerà la maschera vincitrice.

E se i due programmi si fanno male a vicenda, gli unici a rimetterci saremmo noi costretti a scegliere o – come nel mio caso – a fare zapping.

Milly Carlucci in onda contro Alfonso Signorini: la sua risposta

Milly Carlucci, intervistata da Telesette, ha così commentato la sfida con Alfonso Signorini: