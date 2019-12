Alfonso Signorini svela il personaggio tv che avrebbe voluto come opinionista al GF Vip 4

Due mesi fa sono stati annunciati gli opinionisti scelti da Alfonso Signorini per il suo Grande Fratello Vip, Wanda Nara e Pupo. Elenoire Casalegno a Vite da Copertina ha però rivelato che il direttore di Chi in origine aveva pensato di portare in studio un personaggione noto ai fan del reality di Canale 5: Giulia De Lellis. Secondo la Caselegno, Giuliona avrebbe rifiutato la proposta, ma in pochi sul web hanno creduto a questo due di picche. In realtà pare che qualcosa di vero ci sia e a confermarlo è proprio il conduttore del GF Vip 4.

Durante un quiz sul GF Vip, Alfonso ha confessato che avrebbe voluto la vulcanologa come opinionista.

“Io l’avrei voluta molto volentieri al mio fianco nelle vesti di opinionista. Avevo pensato a lei perché mi faceva molta simpatia ritrovarla in quella veste, ma va be’ poi le cose sono andate diversamente.”

Sapete tutti che non ho mai risparmiato critiche alla De Lellis, ma nelle vesti di opinionista di reality l’avrei vista bene. Giuliona non si fa problemi a dire quello che pensa e sono certo che ci avrebbe regalato diverse perle trash. Ammetto anche di avere qualche perplessità sulla scelta di Wanda Nara, anche se potrebbe stupirci.

Alfonso Signorini: il video “Chi l’ha detto?”

Riuscirà Alfonso Signorini a indovinare chi tra gli inquilini delle passate edizioni ha pronunciato queste leggendarie frasi? 😏 #GFVIP https://t.co/cBIuZN6tdw — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 23, 2019

Boooom Signorini voleva la De Lellis opinionista al gf vip? Wanda Nara nome imposto?https://t.co/QwL5RqalVb#GFvip — Micene 2.0 ♐ 🇮🇹 (@micene_return) December 23, 2019

