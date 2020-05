Alfonso Signorini smentisce la notizia sul GF e il talk domenicale: “Fake news…”

Alfonso Signorini è stato confermato al timone del Grande Fratello Vip, che partirà a settembre con due appuntamenti settimanali. Poco fa però il noto sito televisivo Davide Maggio ha lanciato una bomba secondo la quale il direttore di Chi avrebbe condotto anche il Grande Fratello di Barbara d’Urso e un talk show domenicale nella stessa fascia oraria di Domenica In.

Il presentatore dal suo profilo Instagram si è affrettato a smentire la notizia.

A questo punto tutto dovrebbe essere rimasto invariato, il GF nella sua versione originale probabilmente resterà nella mani di Barbara e andrà in onda nella primavera del 2021.

“Di fare il Grande Fratello Vip me l’ha chiesto Pier Silvio Berlusconi in persona, io inconsciamente ho detto di sì. Avevo fatto solo Kalispera, un programma in seconda serata su misura mia. Però devo dire la verità: sono riuscito a dare al programma una mia linea, a far soprattutto prevalere le storie. Ero stato mesi e mesi a scegliere il cast e già in questi giorni sto lavorando al nuovo cast, perché se hai un buon cast hai il 60% del lavoro in mano”.

Il GF Vip inizierà a settembre, sarà un autunno impegnatissimo. Ci saranno di nuovo le doppie puntate, come in Spagna. All’inizio mi sono spaventato, poi abbiamo capito che è un programma che si addice alla serialità, il pubblico si affezionava a seguire cosa succedeva nella casa”.

Ho già due concorrenti confermatissimi! Lo stile del cast di quest’anno sarà esattamente come quello dell’anno scorso, ovvero la gente non deve mai dire ‘Ma questo chi diavolo è?’, saranno addirittura più famosi di quelli dello scorso anno. Pupo è confermatissimo. In questi giorni stiamo facendo delle call su Zoom con tutto il team. Sarà un autunno impegnatissimo”.