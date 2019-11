Alfonso Signorini ha fatto il colpaccio: un’icona del trash potrebbe sbarcare al GF Vip

Non solo Antonella Elia e Clizia Incorvaia, al Grande Fratello Vip 4 potrebbe sbarcare anche una vera icona del trash, Loredana Lecciso. Se questo trio venisse confermato sarebbe un vero colpaccio per Alfonso Signorini.

In una lunga intervista concessa al settimanale Mio l’ex compagna di Albano Carrisi ha rivelato che sta pensando se accettare o meno di far parte del cast del reality di Canale 5.

“Il GF Vip? Forse. Non nego di averci fatto un pensierino. La nuova edizione è slittata ormai al 2020 per cui ho più tempo per pensarci. Vedremo”

Io mi auguro vivamente che accetti e nel caso pretendo l’entrata da vera diva sulle note della hit ‘Si Vive una Volta Sola‘.



Loredana qualche mese fa aveva già detto di essere tentata di fare il GF Vip di Alfonso Signorini.

“Grande Fratello Vip? Me lo hanno sempre proposto ed ho sempre rifiutato. Mi hanno proposto più di una volta di entrare nella casa. Chissà. Per adesso rifletto un po’, anche se mi piacerebbe e sarei tentata. In passato ho rifiutato perché non era nelle mie corde, è la prima volta quest’anno che mi lascerei sfiorare dall’idea. L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini, perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e rendermi normale. Ma non se se avrei il coraggio di farlo. Si immagina la mattina senza trucco? Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità, dovrei girare nella casa con un passamontagna”.

Loredana Lecciso verso il #GrandeFratello #GFVip 4 di Alfonso Signorini pic.twitter.com/fbRmJ6mW3v — Grande Fratello 16 (@GF_diretta) August 4, 2019