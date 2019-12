Alfonso Signorini ufficializza altri 3 concorrenti del GF Vip e poi dà una bruttissima notizia

Ormai solo le feste ci separano dal debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip 4. Ieri sera a La Repubblica delle Donne Alfonso Signorini ha ufficializzato altri 3 concorrenti del reality di Canale 5. Piero Chiambretti ha chiesto al direttore di Chi di rivelare in esclusiva qualche nome del suo GF Vip 4 e il giornalista l’ha accontentato. Nella casa più spiata d’Italia entreranno Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Antonella Elia (come vi avevo annunciato in anteprima 2 mesi fa).

ESCLUSIVO! A #CR4LaRepubblicaDelleDonne tre nomi del prossimo cast di #GFVIP: Adriana Volpe, Michele Cucuzza ed Antonella Elia! 👀 pic.twitter.com/nQ0ZYJiaey — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 18, 2019

Il conduttore del GF Vip subito dopo ha dato una bruttissima notizia, pare infatti che Barbara Alberti non sarà una concorrente del suo show: “Purtroppo non c’è. Io l’avrei voluta tanto. Mi dispiace moltissimo, alla fine non entrerà nella casa, è un vero peccato”.

Nonostante tutto io continuo a sperarci e mi auguro che sia solo uno scherzo di Alfonso Signorini. Barbara in un’intervista rilasciata a Today ha dichiarato: “Se c’è qualcosa di vero sul GF Vip? Tenga solo presente che io sono veramente una vecchia pazza”.

B!tches non ci resta che pregare…



Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini: i concorrenti ufficiali.

Adriana Volpe (annunciata da Alfonso Signorini)

Andrea Denver (annunciato da Alfonso Signorini)

Antonella Elia (annunciata da Alfonso Signorini)

Clizia Incorvaia (annunciata da Gabriele Parpiglia)

Michele Cucuzza (annunciato da Alfonso Signorini)

Pago (annunciato da se stesso)

Paola Di Benedetto (annunciata da Gabriele Parpiglia)

Paolo Ciavarro (annunciato da Gabriele Parpiglia)

Rita Rusic (annunciata dal profilo del Grande Fratello Vip)

GF Vip 4: i nomi fatti dai settimanali

Natalia Bush

Nora Amile

Divino Otelma

Giucas Casella

Cicciolina

Luca Di Carlo

Lorenzo Riccardi

Eva Robin’s

Loredana Lecciso

Matilde Brandi

Fernanda Lessa

Claudia Galanti

Shalpy

Kabir Bedi

Mariano Catanzaro

Arianna David

Fanny Cadeo

Manila Nazzaro

Gianluca Fubelli

Zoe Cristofori

Ginevra Lambruschi

Megan Montaner

Giordano Mazzocchi

Aristide Malnati

Antonio Zequila