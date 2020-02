Colpo di scena, Alfonso Signorini sbarca a Uomini e Donne: anticipazioni

Alfonso Signorini è sbarcato a Uomini e Donne.

L’anticipazione ufficiale – diramata dal portale Il Vicolo Delle News – svela che il conduttore del Grande Fratello Vip è stato ospite di Maria De Filippi durante una puntata del trono classico, per indagare proprio su Alessandro Graziani, l’ex tentatore di Serena Enardu (che ha mandato in crisi Pago) e che attualmente è uno dei corteggiatori delle nuove troniste Giovanna Abate e Sara Shaimi.

Signorini durante la puntata ha chiesto a Graziani se ci fosse stato qualcosa di fisico fra lui e la Enardu a Temptation Island Vip finito e lui non ha risposto, sostenendo che è una domanda che dovrebbe fare a lei.

Questa non è la prima volta che Graziani parla del suo rapporto con la Enardu, lo aveva fatto tempo fa anche al portale SoloGossip:

“Dopo Temptation Island Vip io e Serena ci sentiamo qualche volta, ma la cosa è rallentata bruscamente, molto bruscamente. Non so se per tutela mia, sua, o un po’ per tutta la situazione. Io ho cercato sempre di immedesimarmi in lei, per quanto non fosse facile, essendo comunque io un ragazzo di 28 anni. Lei è più grande di me e, per quanto non sia mai stato un problema per me, ha comunque degli impegni e delle dinamiche diverse dalle mie. Io sono rimasto coerente fuori dal programma. Dopo Temptation Island Vip, ho vissuto le stesse cose con lei che vivevo all’interno del villaggio, ovviamente con meno blocchi, non essendoci le telecamere. Ma non era cambiato il rapporto tra noi, e per me era un ottimo segnale, perché voleva dire che c’era qualcosa di vero, e non di amplificato dalla situazione. Poi però ha deciso così…Col senno di poi, la capisco anche e ho rispettato la sua scelta. Certo, a me avrebbe fatto piacere approfondire, ma è andata così.”