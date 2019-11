Alfonso Signorini parla di coming out e fa i nomi di 6 vip “fluidi”

Durante la prima puntata della nuova edizione de La Repubblica delle Donne Piero Chiambretti ha voluto commentare con Alfonso Signorini la copertina di Chi con Gabriel Garko come protagonista.

“A proposito di Garko c’è una parola che a noi sta a cuore ed è ‘fluido’. Gabriel in questa intervista dice e non dice molte cose “.

Alfonso Signorini ha preso la parola ed ha parlato dell’attore di Senso 45 e anche di vip che sarebbero fluidi.

“Gabriel dice una cosa molto importante. Dice che vorrebbe vivere in un paese dove non ci sia bisogno di dichiarare con chi si va a letto. Io ho fatto coming out 20 anni fa e mi ricordo che sono stato sommerso dalle lettere di persone che si sono sentite confortate da questo gesto. Oggi però la situazione è leggermente cambiata, c’è meno pregiudizio e c’è più consapevolezza. Non mi piace che ci sia da parte di intervistatori questa curiosità morbosa ‘allora sei gay? non sei gay?’. Cioè tutto sommato uno nel suo letto può fare quello che vuole. Hai visto mai un etero che va in copertina a dire ‘sono etero’? Allora forse c’è una certa discriminazione.

Il concetto di fluido è contemporaneo. Ci sono degli artisti di cui si è parlato molto sul loro orientamento sessuale, che volutamente non si sono mai pronunciati in un verso o nell’altro. Questi sono i cosiddetti fluidi. Chi sono? Oltre a Garko io penso a Mahmood. Ma anche Mengoni, che non ha mai fatto cenno sul suo orientamento. Poi penso a Renato Zero, Roberto Bolle e Gianna Nannini.”