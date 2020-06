Alice Luvisoni (Carlotta di Skam Italia) svela com’è stato interpretare quel ruolo

Fra le new entry della quarta stagione di Skam Italia la più discussa è stata sicuramente Alice Luvisoni che ha interpretato (per poche puntate) quella “secca di merda” (cit.) di Carlotta. Una ragazza bella e snob di quinta superiore, antagonista delle protagoniste femminili.

Intervistata su Instagram da Webboh, Alice Luvisoni ha confessato:

“Non penso di avere nulla in comune con Carlotta. Io della recitazione amo la possibilità di allontanarmi da me. Sono riflessiva e a volte è bello staccarsi e non pensare più. Carlotta è un personaggio bello stron*o, ma anche divertente. E’ stato divertentissimo… Tutto mi sarei immaginato, tranne che un personaggio così. Hanno odiato Carlotta tantissimo, è stato perfetto (ride, ndr)“.

E ancora:

“Ho fatto il provino come tutti, un self-provino, mentre mi riprendevo. Ho fatto il provino direttamente per Carlotta e qualche giorno dopo mi hanno chiamato per un altro provino. Finché non mi hanno presa. E’ stata la mia prima volta ed ero emozionatissima. Ho pianto in maniera disperata quando me l’hanno detto. Mi sembrava tutto un sogno (…) Non avevo mai visto Skam prima. Sono andata a studiare prima di fare il primo e ho fatto una maratona delle tre stagioni. Anche io sono diventata fan subito”.