Alketa Vejsiu a Verissimo: “Mi è apparsa in sogno Santa Maria De Filippi…”

Dopo aver condotto il Festival di Sanremo con Amadeus, oggi Alketa Vejsiu è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La presentatrice albanese ha fatto una rivelazione choc e ha detto che Maria De Filippi le è apparsa in sogno, dicendole di venire in Italia.

“Ti racconto una storia. questa storia si chiama ‘passione e sogno’. Maria De Filippi mi appare in sogno e mi dice ‘ ma tu cosa stai a fare ancora solo Albania? Devi arrivare in Italia. Una come te non ce l’abbiamo’. Sì, mi è apparsa in sogno davvero. Santa Maria, Santa Maria De Filippi.

Mi sono svegliata e ho detto a mio marito ‘ti ricordi quando volevo fare Amici casting?’. Lui mi ha detto ‘ma come mai ti sei fermata?’. Io gli ho risposto ‘perché perdevo te, eravamo agli inizi’. Lui mi ha detto ‘se sei quella che conosco ce la puoi fare comunque’. Quindi ho inviato delle mail, anche se con Maria non mi sono ancora vista. Con la mia squadra di pr ho studiato come funzionano i meccanismi qui in Italia. Quindi ho contattato Lucio Presta e dopo del tempo lui mi ha fatto il regalo più grande, ‘Sanremo’”.