All Together Now: ex protagonista di Amici convince i giudici e vola in semifinale

Se nella prima edizione di All Together Now si sono esibiti Dennis Fantina e Alessandra Procacci, ieri sera nel programma di Michelle Hunziker è arrivato un altro ex Amico di Maria De Filippi. Da Amici 5, è tornato su Canale 5 uno dei miei cantanti preferiti della sua classe, Nicola Gargaglia.

Con Vivimi di Laura Pausini Nicola ha convinto 90 giudici su 100 e dopo una sfida con Bianca è volato in semifinale.

“Ho 33 anni, vivo a Roma, ma sono originario di Perugia. Non riesco a vivere solo di musica. Di questi tempi è difficile farlo, a meno che non si faccia ad altissimi livelli. Da diversi anni lavoro per un’azienda informatica. Ma tutto il mio tempo fuori dal lavoro è dedicato alla musica. Non mollo. Ho iniziato a cantare prestissimo, avevo 4-5 anni con i 33 giri di mia madre Graziella. Il numero uno per lei era Gianni Morandi e poi Iva Zanicchi”.

E comunque Nicola è come il vino…



#alltogethernow nicola gargaglia era nella edizione 5 di amici, quella con Dianetti and co… Aveva una voce pazzesca… Però ovviamente voce troppo bella per essere discograficamente interessante… — centaine (@moradisera) December 12, 2019

La settimana scorsa Rita, questa settimana Nicola. Ogni settimana un concorrente di Amici5 nuovo?😂 #alltogethernow pic.twitter.com/riRdeQ3y3Q — bipolare col dramma  (@MrRossdrake) December 12, 2019

All Together Now: l’esibizione di Nicola Gargaglia.