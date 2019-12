All Together Now, ecco chi sono i 100 giudici del muro della 2^ stagione

Domani tornerà All Together Now con Michelle Hunziker. Il cast del muro della seconda edizione è stato reso noto oggi da Mediaset con un comunicato stampa. Confermati molti volti noti come le Donatella, Mietta e Silvia Mezzanotte, mentre fra le new entry spiccano volti che niente hanno a che fare con la musica (…ma che a quanto pare avevano necessità di un rilancio televisivo) come l’ex gieffina Melita Toniolo, Alessia Fabiani e Chiara Canzian, figlia di Red dei Pooh.

All Together Now: ecco la lista completa dei 100 giudici del muro

Le Donatella: cantanti, ex X Factor, Isola dei famosi e GF Vip.

Fernando Proce: speaker R101

Mietta: cantante, vincitrice Sanremo 2019 categoria Nuovi

Simona Bencini: cantante, ex leader dei Dirotta su Cuba

Silvia Mezzanotte: cantante, ex voce dei Matia Bazar, ex Tale e quale show 2016.

Cizco: cantante, inviato de Le iene.

Alma Manera: cantante

Ronnie Jones: cantante e compositore statunitense.

Marco Ligabue: cantautore e chitarrista.

Alessia Fabiani: showgirl, ex La fattoria 3 e Uomini e donne.

Melita Toniolo: showgirl, modella, ex GF7 e La Talpa 3.

Ginta: cantante lituana.

Ben Dj: dj italiano d’origine tunisina.

Timothy Cavicchini: cantante, ex The Voice.

Palla e Chiatta: attrici, cantanti, performer e youtuber.

Giancarlo Genise: vocal coach.

Surry: youtuber.

Nathalie: cantante, vincitrice di X Factor 4.

Space One: rapper.

Antonella Lo Coco: cantante, ex X Factor 2012.

Serena Menarini: cantante.

Mariana Rodriguez: modella e showgirl venezuelana, ex Pechino Express 2014, Si può fare e GF Vip 2016.

Miriam Della Guardia: ballerina, ex Saranno famosi.

Leonardo Monteiro: cantante e balllerino, ex Amici, in gara tra i giovani a Sanremo 2018.

Ketty Passa: cantante.

Veronica Rega: ex concorrente GF 5.

Davide Papasidero: cantante, ex X Factor 5, vincitore Castrocaro 2013,

Valentina Parisse: cantante

Samantha Fantauzzi: attrice di teatro, ex ballerina di Amici 3.

Luca Valenti: cantante, attore, ex X Factor 2015.

Marcella Ovani: cantante, ex Lollipop.

le Karma B: performer, drag queen.

Morena Marangi: vocalist, ballerina, attrice, ex L’isola di Adamo ed Eva.

Chiara Canzian: cantautrice.

Andrea Cardillo: cantante, ex Saranno Famosi

Elisa Scheffler: modella, influencer, ex tentatrice di Temptation Island.

Giorgio Vanni: cantante di sigle di cartoni animati.

Senhit: cantante.

Chantal Sisto: ex tronista di Uomini e donne.

Lucya: cantante.

Sonia Addario: cantautrice e vocal coach.

Akira Manera: duo, ex X Factor 12.

Mariateresa Amato: cantante, modella, attrice, che è già protagonista in una puntata di Cortesie per gli ospiti.

Bido Bè: cantante, vincitore del Funny Festival 2018.

Barbara Bonanni: attrice.

Eleonora Bruno: pallavolista.

Luca Buttiglieri: performer di musical.

Alessandra Buzzi: conduttrice tv.

Brigida Cacciatore: cantante, ex Amici 5.

Susanna Caira: cantante.

Benedetta Caretta: cantante, ex Io canto e The Voice.

Claudia Casciaro: cantante, ex Amici 2012.

Francesca Ceci: attrice.

Titti Cerrone: attrice.

Valeria Colombo: attrice.

Beatrice De Do: cantante, già vista Domenica In e Edicola Fiore.

Fabio2U, cantante italiano di K-Pop, ex Tu Si QUe Vales.

Mirkaccio: musicista, cantante, fantasista.

Claudio Di Cicco: cantante, ex The Voice 2016.

Sherrita Duran: cantante gospel americana.

LaRomAntica: cantante di musica popolare.

Jonathan Heitch: cantante, ex Top Dj.

Susanna Gecchele: cantante e conduttrice.

Emma Gordon: cantante.

Valeria Iaquinto: cantante e musicista.

Marco Iecher: cantante.

Fabio Ingrosso: speaker radiofonico, autore, cantante, attore di musical.

Ylenia Iorio: cantante, ex X Factor 4 Albania.

Elio Irace: cantante.

Veronica Kirchmajer: cantante.

Letizia Liberati: cantante, corista di Nemicamatissima.

Irene Lo Cuoco: cantante.

Davide Locatelli: pianista, cantante, ex Tu si que vales.

Maruska Starr: cantante, performer.

Marc Mari: cantante di opere liriche.

Marika Voice: vocalist discoteche

Forlenzo Massarone: cantante, ex The Voice 2014.

Manuel Meli: doppiatore.

Gigi Miseferi: comico.

Davide Misiano: cantante.

Marcello Morini: cantante.

Giorgia Moschini: cantante, dj, ex Top Dj.

Ylenia Oliviero: attrice.

Giulio Pangi: attore.

Valeria Parlato: artista.

Carlo Piazza: artista.

David Pironaci: vocal coach.

Ludovica Russo: vocalist.

Sara Sartini: attrice.

Danila Satragno: vocal coach, vocal coach X Factor 11.

Serena Savasta: cantante.

Andrea Scarcella: attore.

Valentina Shanti: cantante.

Melissa Sylla: cantante.

Sunymao: cantante lirica, presentatrice, cosplayer.

Alessia Tavian: cantante, musicista.

Isotta Tomazzoni: dj, ex RDS Academy.

Marta Torre: modella, ballerina, influencer, che ha alle spalle esperienze come protagonista di Smart Love e Alta Infedeltà.