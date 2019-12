All Together Now: ex alunno di Amici capisce di essere stato lasciato dalla fidanzata in studio

La scorsa settimana ad All Together Now si è presentato un protagonista della quinta edizione di Amici, Nicola Gargaglia e ieri sera è arrivato un altro ex alunno di Maria. Amato Scarpellino ha deciso di tornare a cantare in tv, ma durante la sua presentazione ha fatto une rivelazione bislacca.

Mietta ha chiesto al ragazzo se fosse fidanzato o meno e lui ha spiazzato tutti dicendo di essersi accorto di essere single proprio in quel momento. Pare infatti che Amato e la sua ragazza fossero in crisi e che lui le abbia chiesto di andare nel pubblico a vederlo. Purtroppo per lui la compagna non si è fatta vedere.

“Se ho una fidanzata? Diciamo che è complicata la cosa. Io non la vedo presente qui. Non c’è, vi spiego. Lei mi ha chiesto del tempo, io l’ho accontentata e non vedendola qui – perché l’ho invitata – penso di essere ufficialmente single. Avrei preferito che fosse qui, ma ha scelto diversamente”.

Dopo la scoperta del palo, il concorrente si è esibito sulle note di un classicone, A Chi Mi Dice dei Blue ed ha fatto alzare quasi tutti i giudici.

B!tches non so voi, ma anche io mi sarei alzato volentieri per Amato…



All Together Now: l’esibizione di Amato Scarpellino.

Dopo la performance Amato si è messo a piangere, ma ha specificato che le lacrime non erano per la (ex?) fidanzata: “Il mio pianto non è per amore. Sono qui perché ho fatto una promessa a mio nonno che ho perso un anno e mezzo fa. L’ho perso per via di un brutto male, e se mai dovessi vincere questo i soldi li devolverei alla ricerca contro il tumore perché nel 2020 non si può morire così”.

Amato me lo ricordo ad Amici #AllTogetherNow — Arianna. (@Arianna4Dc) December 19, 2019